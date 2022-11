Fátima Bernardes é diagnosticada com Covid e nada muda nas gravações do The Voice

Muitos acreditaram que a Globo colocaria um substituto da jornalista para a apresentação do The Voice, mas isso nem foi cogitado

A nova queridinha da Globo? Fátima Bernardes ganhou o seu espaço na telinha do plim plim no comando do The Voice, mas o início do sonho foi interrompido pela Covid-19. Afinal a apresentadora foi diagnosticada o que a impossibilitou de dar continuidade nas gravações do programa musical. Alguns ainda acreditaram que ela seria substituída, mas isso nem entrou em discussão.

“É verdade a notícia: testei positivo pra covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã!”, escreveu.

Melhoras Fátima, estou enviando todas as energias positivas para a sua recuperação, afinal, estou ansiosíssima para ver como ficou tudo na competição musical.