Fátima Bernardes deixa a TV Globo e vai fazer expediente para empresa de Felipe Neto

A apresentadora integrará a equipe da Play 9 que fará a “cobertura” dos Jogos Olímpicos de Paris.

Eu estou PASSADAAA! É literalmente o fim de uma era! Após 37 anos de casa, a jornalista e apresentadora, que por muitos anos foi “a cara” da TV Globo, Fátima Bernardes, deixará de ter contrato exclusivo com a empresa, trabalhando assim por obra.

Porém, diante disso, na última sexta-feira (23), Fátima foi anunciada como reforço da agência Play 9, empresa da qual o empresário e Youtuber Felipe Neto é sócio, na “cobertura” dos Jogos Olímpicos de Paris.

Apesar da empresa de Felipe não ter os direitos de transmissão das competições, das disputas entre atletas, Fátima irá a Paris, onde ela fará vídeos sobre os bastidores e curiosidades das competições, em uma parceria da COB (Comitê Olímpico do Brasil) com o YouTube e com diversos outros patrocinadores.

“Vou estar novamente em uma cidade olímpica, ouvindo aquelas histórias incríveis, de conquistas, de vitória, de superação, de persistência, e isso me anima muito”, afirmou a apresentadora, em um vídeo divulgado nas redes sociais, em que ela se mostra muito entusiasmada com o seu primeiro projeto 100% digital.