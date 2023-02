Fátima Bernardes curte o carnaval mascarada ao lado de Túlio Gadelha

Apresentadora surgiu no meio da multidão em Recife acompanhada do seu namorado

Ola ela! Fátima Bernardes também teve o direito de curtir o carnaval de Recife de pertinho com o seu namorado, Túlio Gadelha. A apresentadora apareceu mascarada nas ruas que estavam bem movimentadas pela ocasião.

Fátima ainda ficou muito emocionada ao acompanhar a aparição do Homem da Meia-Noite, o principal símbolo da cidade.

“O som não está grande coisa, mas vale pela nossa emoção diante do aparecimento do Homem da Meia-Noite. Quatrocentas mil pessoas se reúnem, em Olinda, pra acompanhar a aparição dele que a cada ano vem com um figurino diferente. Uma entidade. Uma força da cultura popular”, escreveu.