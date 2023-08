Fãs resgatam fala de Maisa sobre mãe de Larissa Manoela

No vídeo, da entrevista da atriz ao PodCats, ela conta que foi recebida por Silvana Taques em sua casa

O Twitter resgatou um vídeo de Maisa falando sobre o tratamento de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, quando ela ficou na casa da amiga. Maisa ainda relata ao PodCats que no banheiro havia todos os produtos licenciados com o nome da filha.

“Ela falou assim: fica na minha casa. A mãe dela deixou cheirinho na cama, biscoitinhos, castanhas… gente, deixou o banheiros com todos os produtos da Lari licenciados, com tudo o que vocês puderem imaginar”, declarou ela.

Maisa Silva ainda contou o que ouviu de Silvana no momento em que chegou.”Ela disse: ‘adoro receber gente, quando vocês quiserem, não precisa nem chamar a Larissa porque eu vou adorar receber vocês’. Eu já fui duas vezes”, diz a apresentadora.

O problema que os internautas encontraram, foi que o bom tratamento vinha só com as pessoas de fora, enquanto com a própria filha o assunto era diferente.