 Fãs jogam pacote de lenço umedecido no palco de Nattanzinho após ele revelar que vai ser papai

Texto estilo “fofoca anos 2000”, leve e direto:

Os tempos mudaram para Nattanzinho! Se antes as fãs jogavam calcinhas no palco, agora o mimo é bem mais fofo e familiar. Durante sua apresentação na Festa do Peão de Americana 2025, na semana passada, o cantor foi surpreendido com um lencinho de bebê jogado pela plateia, e fez questão de mostrar tudo nas redes sociais nesta segunda-feira (9).

“Tão jogando lencinho”, brincou o forrozeiro na legenda do vídeo, mostrando o presente que tem tudo a ver com o momento especial que vive: ele será papai em breve!

Em entrevista ao portal LeoDias, Nattanzinho contou que Rafa Kalimann sugeriu um possível nome para o bebê, caso seja menina: Zuza, uma homenagem à avó do cantor, que faleceu há cerca de um mês.

E as brincadeiras nos bastidores não pararam por aí: Henrique e Juliano apareceram no meio da conversa para dar aquele “conselho de pai”, avisaram que ele precisa trabalhar muito para comprar leite, que não está nada barato, e sugeriram que voltasse logo para casa. Clima leve e animado nos bastidores do rodeio!