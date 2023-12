Fãs celebram beijo de Kelvin e Ramiro em Terra e Paixão

Após uma discussão sobre o futuro da relação dos dois, os personagens finalmente caíram no beijo e se declararam um para o outro

PARA TUDO! Kelvin e Ramiro caíram na graça dos telespectadores e protagonizaram um beijo gay na novela Terra e Paixão. Os dois personagens conversaram sobre o futuro dos dois e acabaram se declarando um para o outro. Os personagens de Amaury Lorenzo e Diego Martins já são considerados um dos mais queridos entre o público que assiste de camarote o romance.

A cena teve início com Kelvin sugerindo que eles saíssem da cidade para se casar, mas Ramiro rejeita a ideia. “Macho com macho não dá certo”, afirma. “E o que tá certo, então? Matar? Mandar matar? Esconder corpo? É isso que tá certo, Ramiro? Viver no meio dessa selvageria toda? É isso que tá certo pra você?”, dispara Kelvin.

“Não quero isso pra mim, Ramiro. Não quero isso pra você. Não quero isso pra gente”, afirma. Em seguida, Kelvin se declara para o capanga. “O que eu sinto por você, Ramiro, é amor. Não é amor de amigos. É amor”, ressalta.

Ramiro também se declara para Kelvin. “Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. E você sabe o que eu vou fazer agora?”, questiona. “Apertãozinho?”, pergunta Kelvin. “Não! Eu vou te dar um beijo! Um beijo de amor! Eu te amo!”, afirma. Em seguida acontece o beijo entre os dois.