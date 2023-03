Farmacêutico troca remédio por colírio e bebê morre em Goiás

Balconista fez confusão e vendeu o colírio para tratamento de glaucoma ao invés do medicamento em gotas para tratar cólicas

A Polícia de Goiás investiga o caso de um bebê que morreu após tomar um remédio errado vendido por um balconista em uma farmácia em Formosa, Goiás. A mãe diz que o farmacêutico trocou os medicamentos e acabou vendendo o colírio para tratamento de glaucoma.

O médico pediu para que fosse dado Bromoprida para aliviar as dores no estômago, mas foi vendido o colírio. A criança gritou e chorou de dor quando as gotas foram dadas, de acordo com o ‘Fala Brasil’.

Davi não resistiu e a mãe contou que ele recebeu o devido tratamento quando chegou na UPA. Meus sentimentos a toda família.