Fantine Tho esclarece fim de Rouge: “Nossa arte era maior que qualquer intriga”

Ex-rouge contou detalhes sobre a saída de Lu Andrade do grupo

Só quem viveu os anos 2000 como um seguidor fiel da cultura que se aproveitava muito no Brasil, vai entender o fenômeno que foi o grupo musical Rouge. No meio de tanto sucesso as tretas não faltavam e em entrevista ao ‘O Venus Podcast’, Fantine contou detalhes sobre suas divergências com Lu Andrade.

“Nós tivemos dificuldades na convivência com ela, quando encontrei a Lu na Casa Pop tive o sentimento que o grupo não seria legal. Mas isso é pessoal, não é a verdade”, iniciou a artista

Fantine ainda conta que aconteceram várias coisas para que o grupo chegasse ao fim, mas que a treta entre as cantoras participantes nunca esteve na linha de frente para o fim. “A conetceram várias coisas entre nós, mas isso nunca foi oportunidade do grupo acabar. Nossa arte e recado era maior que qualquer intriga”, disse.

“Teve o esforço de fazer funcionar. Aline intermediou muito, cada uma teve suas tretas diretamente”, contou a loira, que ainda contou que elas chegavam a brigar em inglês para que os fãs e os envolvidos no projeto não saibam do que se trata, como uma forma de preservação do nome Rouge.