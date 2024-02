Fantasia de Mara Maravilha na canoa fica entre uma das mais inusitadas no Navio da Xuxa

A fantasia competiu lado a lado na noite da fantasias com um casal que se fantasiou de ‘As Branquelas’

Ai gente, eu não me aguentei e liguei imediatamente para minhas amigas do Leblon quando recebi a foto da fantasia de Mara Maravilha na canoa no Navio da Xuxa. Um dos integrantes do cruzeiro da Rainha dos Baixinhos se vestiu da musa para fazer a homenagem, e acabou ficando entre um dos primeiros na criatividade. Aloca!

Minhas amigas piraram na criatividade, mas ainda assim ficaram com a fantasia de ‘As Branquelas’ como sua favorita. O que não podemos negar é que o pessoal arrasou na montação.

A plaquinha que o navegante carregava ainda dizia: “Canoa da Mara. 10x de R$2,50. Todas as vagas disponíveis. Promo! Pague 1 e leve 12”, disse.