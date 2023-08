Famosos soltam confissões super picantes sem o menor pudor em programa no GNT

Deborah Secco e Paulo Vieira foram os participantes do programa humorístico Sobre Nós Dois, programa do Globoplay e do canal GNT.

Minha gente, estou bem plena e maravilhosa trabalhando aqui na minha casa quando uma amiga minha me mandou essa nota babadeira aqui. Parece que Sabrina Sato e Marcelo Adnet deixaram a vergonha e o pudor em casa e arrancaram confissões bem picantes tanto de sexo quanto de relacionamentos no programa Sobre Nós Dois, programa do Globoplay e do canal GNT. E já no primeiro episódio, Deborah Secco e Hugo Moura fizeram uma proposta ousada para a apresentadora, e Paulo Vieira e Ilana Sales abriram o jogo sobre sua intimidade na “hora H”.

A dupla de apresentadores mostrou o melhor de sua sincronia no humor e logo estavam todos papeando como se estivessem em uma mesa de bar. Em um momento do programa, Deborah Secco e Ilana Sales fizeram brincadeiras sobre o tamanho das partes íntimas de Hugo Moura e Paulo Vieira.

Entre os cochichos, Sabrina interrompeu a dupla. “Elas estão contando do pau do namorado de um pra outra. Pra uma mulher solteira, como eu, não é fácil”, lamentou a mãe de Zoe. “Sabrina, não tem problema, você pode ir lá pra casa pra ver [o pênis do Hugo]”, disparou a atriz da Globo. A apresentadora ficou sem reação e não respondeu ao convite ousado. Nos créditos da atração, o casal de atores voltou a chamar a amiga para um ménage.



O ator Paulo Vieira assumiu que não é tão romântico quanto a namorada, Ilana Sales ao ser perguntado. O humorista confiou na companheira em um Dia dos Namorados e deixou que ela organizasse as “surpresas” ao longo da data. Ele ainda zombou da sua amada por ela perder tempos com muitas preliminares.

“Ela fez um preparativo dos namorados, alvorada dos namorados, café da manhã, grande almoço a luz de velas, isso com o sol estralando… O filme dos namorados, o jantar. Meia-noite, ela falou assim: ‘Agora vem o grande final’“, narrou o humorista. “A Ilana foi para o banheiro, e eu comecei a escutar uns barulhos. Era ela se batendo inteira para caber numa roupa de látex que tapava até o ouvido. Ela saiu deslumbrante do banheiro e disse: ‘Miau'”, gargalhou ele.