Famosos comemoram eliminação da Alemanha na Copa do Mundo

Seleção Alemã ficou fora das oitavas na final da Copa do Mundo no Qatar

Não dá para enganar o ranço instalado que todo brasileiro tem da Alemanha. A Seleção Alemã acabou sendo eliminada ainda na fase dos grupos da Copa do Mundo do Qatar, e alguns famosos não deixaram de comemorar o time ter levado a pior no embate contra a Costa Rica, mesmo vencendo a partida.

Para quem não estava entendendo nada, eles precisam de uma vantagem de sete gols para passar a Espanha e ser a segunda colocada no Grupo E, já que a Seleção da Espanha perdeu para o Japão.

“Eliminadaaaa! Que tristeza! Amooooo”, escreveu o ex-BBB Gil do Vigor (31). “Japão em primeiro lugar no grupo da Alemanha e da Espanha? Que incrível! Quem diria”, disse o apresentador Tadeu Schmidt (48), ambos no Twitter.