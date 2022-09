Famosos apoiam Domenica Dias, filha do Mano Brown, em luta contra racismo

Junto a seu namorado, a atriz foi agredida durante show do Rock in Rio.

Até quando teremos que presenciar pessoas sofrendo racismo? É tão difícil assim entender que todos somos iguais? Afe! Durante um show em homenagem à Elza Soares, no Rock in Rio, a atriz e filha do cantor Mano Brown, Domenica Dias, sofreu ataques racistas.

Ela curtia o show com o seu namorado, que também é ator, Danilo Mesquita, quando um casal, que estava alterado, se instalou na frente dos dois provocando empurrões propositais.

Poucos tempo depois, o homem que fazia parte do casal, deu um soco no rosto do ator, soco esse que também acabou acertando o rosto de Domenica.

Em suas redes sociais o casal de atores expôs detalhes da situação e recebeu o apoio de diversos famosos, como: Maria Gadú, Regina Casé, Paula Lima, Jessica Ellen, Jeniffer Nascimento e Glória Pires.