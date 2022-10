Família de George Floyd processa Kanye West e pede R$1,3 bilhão

Rapper duvidou da morte por asfixia de Floyd e ainda disse que ele teria morrido por causa de um medicamento

Eu disse para vocês que essa história teria um buraco mais embaixo, afinal a família de George Floyd não iria ficar quieta diante a tanta forçação de barra de Kanye West. O rapper disse que Floy não morreu asfixiado, mas sim por conta de um medicamento. A família da vítima processa o empresário por assédio, apropriação indébita, difamação e inflição de sofrimento emocional.

A família de George está pedindo cerca de R$1,3 bilhão no processo movido contra Kanye. A família disse que as falas do artista são maliciosas e que a filha da vítima está sofrendo mais um trauma pelos comentários do rapper.

“Eu assisti ao documentário de George Floyd que Candace Owens lançou. Uma das coisas que seus dois colegas de quarto disseram foi que eles queriam um cara alto como eu e, no dia em que ele morreu, ele fez uma oração por oito minutos. Eles bateram nele com o fentanil. Se você olhar, o joelho do cara nem estava no pescoço dele assim”, disse Kanye em um podcast.

Os advogados da família de Floyd alegam que West “fez falsas declarações sobre a morte de George Floyd para promover suas marcas e aumentar o valor e a receita de marketing para si mesmo, seus parceiros de negócios e associados”.