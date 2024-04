Família de Anderson Leonardo impede ex do cantor de ir ao seu velório 

Minha gente, ontem (28) aconteceu o velório do nosso amado e eterno Anderson Leonardo, o vocalista do grupo Molejo, que infelizmente nos deixou na última sexta, em decorrência a um câncer raro que ele tinha, na região de virilha, descoberto há pouco menos de dois anos.

Porém, o que era para ser um momento de despedida e homenagens acabou sendo um grande trauma para algumas pessoas, em especial para a ex-namorada do cantor, a também cantora MC Maylon, que foi impedida de ir até o velório se despedir de seu ex-namorado.

“Anderson só confessou que ele era um homem bi após ele ter falado que fez relação comigo. Ele me defendia e agora está morto. Morto entre aspas porque ele ganhou um lugar lá no céu”, iniciou a MC em um relato nas redes sociais.

Continuando, ela afirmou: “Hoje duas coisas vão ficar de recordação: a tatuagem dele que ainda está no meu corpo e o cachorro yorkshire que ele me deu que eu tenho até hoje. Nenhuma mulher que ele se envolveu tem essa tattoo que fiz”

Por fim, Maylon conta que a família de Anderson Leonardo não a deixou se despedir do cantor e lamenta o ocorrido,

“A família dele não me deixou ir ao velório, gostaria muito que eles me aceitassem. Hoje é o pior dia da minha vida, por não poder me despedir da pessoa que amei um dia. Queria dar um último beijo nele, um adeus”, finalizou a cantora.