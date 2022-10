Falta de público? Show do Zé Felipe nos EUA dá cortesia para fãs

Boatos de falta de público nos shows de Zé Felipe começaram a surgir novamente nas redes sociais

Eu avisei vocês que tinham fofocas que tinham desfechos pra lá de interessantes e ontem fiquei sabendo de um babado que não tem como negar. Zé Felipe e Gaab farão um show nos Estados Unidos e o que parece é que o público não está muito interessado em ver os dois no palco. Eita!

De acordo com uma seguidora da página ‘Segue a Cami’ a organização do evento estaria “dando” convites como cortesia para garantir o público do show.

Nas imagens podemos ver que o ingresso é grátis e classificado como cortesia para o show que aconteceu ontem na Arena King Soccer.