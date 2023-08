“Falsa, hipócrita e sem educação”, dizem ex- dançarinos de Mc Pipokinha

Jonas Kaik e Wessferr se demitem da equipe da funkeira e fazem exposed com revelações surpreendentes em live.

Amores, estava com minhas amigas aqui em casa tomando um bom vinho quando uma delas me mostra a live dos dançarinos da Mc Pipokinha detonando a funkeira para todo o Brasil. Esse foi o real motivo do nome da MC dominar as redes sociais neste último sábado (26), assim que os dois de seus ex-dançarinos, Jonas Kaik e Wessferr, optaram por transmitir ao vivo a notícia de sua saída da equipe e surpreenderam a internet com esse comunicado.



A transmissão ao vivo trouxe à tona acusações diretas á funkeira Um dos dançarinos falou o seguinte: “A fama subiu à cabeça, especialmente na forma como ela nos trata”. Esse vídeo, agora amplamente circulado, gerou comoção entre os espectadores. No entanto, o outro dançarino, ao lado do colega, expressou: “Enquanto vocês a conhecem do lado de lá, nós a conhecemos deste lado”, ressaltando suas críticas contundentes.

“Falsa, hipócrita, ingrata, ignorante, rude e sem educação. Ela não valoriza sua equipe, fala mal de alguém aqui e depois abraça essa mesma pessoa”, afirmou ele, apoiado por seu colega.



Em reação ao vídeo viral, a web ficou dividida com as mais diversas opiniões dos internautas. Um internauta fez essa reflexão: “Ela tem um público para isso, não é? Louvado seja o público online que enaltece qualquer coisa como se fosse uma obra de arte”. Já outro usuário acrescentou: “Já é hora de encerrar o que ela chama de carreira. Sua saída não fará falta e até será um alívio para a humanidade”.