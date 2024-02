“Falar de mim todo mundo fala, não pode falar do meu filho que está chegando”, Jojo desabafa em rede social

Na noite desta sexta-feira (23), após chegar em casa depois de participar do MesaCast do BBB24, nossa querida Jojo Todynho fez um desabafo daqueles para seus seguidores, onde ela quis falar sobre os supostos rumores de sua separação (desmentindo tudo, obviamente). Mas o que realmente me chamou atenção nisso tudo foi no final do comentário aonde Jojo fala de um filho seu.

Sabemos que o sonho da Jojo é ser mãe, tanto que ela fez a cirurgia bariátrica para poder ter uma gestação saudável num futuro próximo, mas será que ela antecipou seus planos? Agora a pergunta que não quer calar, essa criança foi concebida através de barriga de aluguel ou será que a cantora entrou num processo de adoção? E mais, quando o filho dela finalmente chegar, ela irá apresentá-lo para o mundo?