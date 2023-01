Fake News: Vídeo de Alexandre de Moraes dançando com a Pabllo Vittar é falso

O vídeo tem circulado em grupos de whatsapp e enganado bolsonaristas.

Gente, é cada uma que até parece duas. Que a grande massa bolsonarista é acostumada a disseminar diversas fake news, daquelas mais absurdas, por falta de checagem das notícias, não é novidade nenhuma, mas tem coisas que passam de todos os limites.

Por mais incrível que pareça, o vídeo a seguir, que possui duas pessoas dançando, está circulando por grupos bolsonaristas, no whatsapp,onde eles alegam que os presentes nas imagens trata-se da cantora Pabllo Vittar e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o que é mentira.

E como já era esperado, o vídeo acaba de ser publicado e viralizar no twitter, onde os comentários são os melhores.