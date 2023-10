Fabio Porchat fez uma harmonização anal

A revelação foi feita pelo apresentador e humorista em um episodio do programa Que História é Essa, Porchat?

Meus amores, tenho que confessar para vocês que fiquei levemente bugada quando li essa pauta. Mas sim , vocês não leram errado, meus queridos. O apresentador Fábio Porchat chocou todo o seu público ao confessar que se submeteu a uma harmonização no ânus e na virilha para prevenir o excesso de suor.



Essa revelação rolou durante mais um episódio do programa Que História é Essa, Porchat? do GNT e ele deu detalhes sobre decisão mais que inusitada. Segundo o humorista, essa sugestão veio do seu médico dermatologista, após uma consulta onde questionou o profissional de saúde acerca das razões de suar muito nas partes íntimas, e aceitou a proposta de realizar o procedimento estético.



Porchat confessou que realizou a harmonização anal logo após ser aconselhado pelo médico, e ainda fez questão de descrever todos os benefícios e malefícios do procedimento: “As agulhadinhas na virilha são pequeninhas e são umas 50 agulhadinhas”, comentou ele. “Ele foi indo virilha para um lado, para o outro e ele foi descendo. Ele foi para zona morta, para terra do nunca, a cordilheira dos Andes, a costurinha e começou a me doer um pouquinho mais, mas eu queria demonstrar paz e tranquilidade”, explicou.