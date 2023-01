Fábio Porchat exibe nova namorada em cruzeiro pela Antártica

Priscila e o humorista se conheceram enquanto Fábio ainda era casado com Nataly.

Eita! Ao que tudo indica, a fila do humorista Fábio Porchat andou bem mais rápido que o esperado. De acordo com o site Notícias da TV, antes mesmo de tornar sua separação, com a produtora Nataly Mega, pública, o ator já estava aproveitando um belo cruzeiro pela Antártica, com a humorista Priscila Castello Branco.

Segundo o site, apesar de nas redes sociais eles não terem publicado nada a respeito, presencialmente eles não fizeram a menor questão de esconder o que está rolando entre os dois.

Para quem não sabe, os humoristas se conheceram, quando Fábio ainda estava casado com Nataly, afinal, Priscila foi uma das selecionadas para participar do reality “Futuro Ex-Porta”, promovido pelo canal do youtube em que Porchat é um dos donos.