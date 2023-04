Fábio Porchat e Sandy serão par romântico no filme “Evidências do Amor”

O filme será baseado na icônica música, que marcou gerações, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, ‘Evidências’.

PARA TUDO! Eu nasci pra viver esse momento. Após passar uma vida inteira cantando com toda a minha alma a música ‘Evidências’, na manhã desta quinta-feira (06), o ator e humorista Fábio Porchat anunciou que ele estrelará um filme baseado na história deste hino, e o melhor, ele atuará ao lado da filha de um dos responsáveis por esse mega sucesso, a maravilhosa Sandy.

“Essa semana eu comecei a fazer um filme. Uma comédia romântica. Até aí acho que ainda não chamei muito a sua atenção. E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né?” E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy!!!! Toma sociedade! Cinema brasileiro, tamo chegando! Esse filme vai ser DEMAIS! Só quero ouvir você dizer que sim!”, anunciou o humorista.

Prometendo entregar tudo nesse novo trabalho, Fábio afirma que esse projeto, que terá a direção e o roteiro do cineasta Pedro Antônio Paes, foi a união de duas coisas tão grandiosas que ele o compara com o alinhamento entre os planetas Saturno e Mercúrio.

“Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas”, afirmou Fábio.

Mas o ator não foi o único a falar sobre o assunto não. Sandy também fez questão de demonstrar sua felicidade em participar do projeto. Mesmo com medo do desafio que irá enfrentar, para conciliar as gravações com o lançamento de seu DVD, a musa afirma que está muito empolgada para viver essa experiência.

“Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!”, afirmou Sandy.