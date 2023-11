Fábio Jr e Cleo se emocionam ao cantar PAI no show do cantor

Para comemorar seus 70 anos, o artista organizou um evento com direito a show.

O icônico cantor Fábio Jr. celebrou seus 70 anos nesta terça-feira (21) com um show com show em São Paulo. Em um vídeo postado em seu perfil oficial do Instagram, sua filha mais velha, Cleo Pires subiu ao palco para cantar a música “pai” e os dois se emocionaram horrores. Ai gente, eu tô me afogando de tanto chorar com esse vídeo. Mas o que me chamou mais atenção nessa postagem não foi esse momento lindo entre pai e filha, mas sim a legenda escrita pela atriz para “homenagear” o pai.

“70 anos é muita coisa. Uma existência cheia de erros e ‘crowdeada’ de acertos. Que carreira. Icônico, rebelde, rock n’roll eternamente.Te amu, Fabio Jr., parabéns e continue tirando nossos pés do chão”, escreveu.