Fabiana Karla confessa ter levado uma chamada da filha por gemer alto

Genteee, confesso para vocês que fiquei bem surpresa com as revelações da Fabiana Karla no programa Surubaum. A atriz contou que consegue controlar o próprio gozo, mas que o fato de ejacular muito acabando deixa ela com uma enxaqueca terrível.

“Eu tenho um problema muito sério: eu tenho orgasmos múltiplos e eu doso quanto mais eu quero. Eu quero mais aí eu concentro, só que eu concentro tanto que tenho enxaqueca. Não consigo [gozar uma vez só] porque a segunda [gozada] é melhor”, declarou.

Ela também confessou que geme muito alto durante o sexo e que a empolgação é tão grande que sua própria filha deu uma chamada nela por gemer tão alto.

“Eu só faltei morrer uma vez, porque sou uma pessoa livre, e nessa hora [no sexo] você está no seu melhor momento, e minha filha passou uma mensagem, é muito humilhante isso, [falando] ‘menos mamãe’