Fabiana Karla achou que seu marido era gay no primeiro beijo: “Muito arrumadinho”

Atriz contou que foi preconceituosa no primeiro encontro com o seu atual marido, Diogo Mello

Que isso Fabi? Tô ficando maluca com o podcast ‘Contigo’, morri de rir com Fabiana Karla contando detalhes sobre o primeiro beijo entre ela e seu atual marido, Diogo Mello. A atriz ainda disse que achou que seu marido fosse gay e que teve preconceito por ele ser tão arrumadinho.

Ele muito arrumado, fui muito preconceituosa. Muito arrumadinho, com suspensório, pensei: ‘Que frescura é essa gente?’. Aí eu fui horrorosa e falei: ‘Bixa, não venha não’”, disparou ela.

Fabi tirou a ideia de que Diogo fosse gay depois que ele a beijou. “Brinquei com ele, mas ele falou: ‘Que?’, me puxou e me deu um beijo. Aí pensei: ‘Não quero casar, né?’ Vou curtir. Eu gosto de pessoas!”, relembrou a artista.