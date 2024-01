Fabiana Justus reencontra os filhos: “Não estava mais suportável”

Fabiana Justus não aguentou a saudade dos filhos e os recebeu no hospital em meio ao enfrentamento do tratamento de leucemia. A influenciadora abriu um álbum de fotos no seu Instagram e mostrou detalhes da visita inusitada. Ela foi diagnosticada há alguns dias e está internada em um hospital de São Paulo.

Ela brincou com as gêmeas Chiara e Sienna e trocou carinhos com o caçula, Luigi, de apenas 5 meses de vida. “Hoje meus médicos me deram o presente de poder ver meus filhos! A pior parte de tudo isso é ter que ficar longe deles, e a cabeça é muito importante nesse momento. Foi na hora certa porque a saudade não estava mais suportável! Nem sei descrever os meus sentimentos de hoje direito”, escreveu.

Fabi ainda completou: “É um mix de extrema felicidade de estar com eles com extrema tristeza de ter que dar tchau por mais um tempo. Estou emocionalmente esgotada, mas com o coração quentinho. Tive meu momento com o Luigi de manhã, dei mamá na mamadeira pela primeira vez… brinquei… e a tarde com as meninas! Jogamos, pintamos, conversamos. Graças a Deus conseguimos deixar o ambiente leve para eles! Eles não sentiram… e agora bora continuar essa batalha! Por eles! Pra eles! Por nós! Por essa família que eu TANTO AMO!”, finalizou.