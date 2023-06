Fabiana Andrade, ex de Gugu, conta que ele sempre foi uma pessoa livre

A modelo ainda contou detalhes sobre a briga pelo dinheiro deixado pelo apresentador, fazendo críticas ferrenhas à família de Gugu Liberato

A modelo e ex-namorada de Gugu Liberato, Fabiana Andrade, deu o que falar ao fazer revelações sobre o tempo que passou com o apresentador. A modelo ainda criticou a briga da família pelo dinheiro de Gugu e disse que ele sempre viveu uma vida livre, em relação a sua sexualidade.

“É desnecessário expor a vida do Gugu, não precisava disso. Até porque ele sempre foi uma pessoa querida, sempre ajudou as pessoas, era o sonho dele ser pai. O Gugu sempre foi um grande pai, grande filho, grande amigo”, disse em entrevista à Fábia Oliveira.

Ela ainda fala sobre o dinheiro do apresentador. “Não precisava brigar por dinheiro. Até porque ele deixou todo mundo bem. O inventário dele, a vontade dele tinha que ser respeitada por todo mundo. Se meus filhos ficassem com 70% de tudo, eu ficaria feliz da vida porque a mãe pode trabalhar. Agora, eu fico pensando nos filhos. Ele deixou os filhos bem, isso é o mais importante”, afirmou Fabiana.

“Quanto à sexualidade do Gugu, ele era livre. O importante de tudo é a felicidade total da pessoa. Não adianta tentar ser o que a pessoa não é. E comigo ele foi homem, não tem o que falar. Ele me abriu portas de trabalho, me ajudou muito. Não conheço uma pessoa ligada ao Gugu que ele não tenha ajudado em vida”, finalizou.