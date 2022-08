Fábia Oliveira contou para Anitta que ela tinha mais um irmão

Fábia Oliveira durante entrevista ao BarbaCast contou detalhes da sua carreira. Ela que está desde novembro de 2021 no “Portal Em Off”, relembrou alguns trabalhos que fez em veículos de comunicação e como conseguiu a fama de “Fofoqueira com orgulho”.

A colunista trabalho no início da carreira como estagiária no jornal de Niterói Fluminense, lá ela ficou por sete anos e passou por várias editorias. Foi trabalhar no Extra e ficou por seis anos, até que foi demitida e decidiu arriscar na carreira de assessoria de imprensa, mas como fofoca já estava em suas veias e ela ainda nem sabia, foi para O Dia e lá conheceu Leo Dias.

Ela trabalhou com Leo, por oito anos: “Quando eu estava no Uol, Leo Dias me chamou para a coluna dele, para trabalhar com ele. Aí eu fui e fiquei por oito anos. Na verdade, eu fui a última opção do Leo Dias, ele já tinha tentado várias pessoas, e ele tinha uma viagem marcada para a Califórnia, aí ele falou: “Fábia só sobrou você, você vem?” Falei, ‘pô’com um convite tão legal eu vou né?!”

Fábia ainda relembrou seu grande “furo”, a primeira grande notícia que deu. Ela descobriu que a cantora Anitta tinha mais um irmão, e ficou oito semanas investigando a notícia. Ela contou que sofreu ameaças de processos por parte de familiares dos envolvidos. Mas que ficou muito feliz quando o DNA deu positivo.