Eita atrás de vish! Fã vai à casa de Virginia Fonseca, que não a atende, e vídeo viraliza

A prima da influenciadora quem atendeu a fã e deu uma explicação corretíssima

Mas esse TikTok cria um fuzuê com os vídeos que viralizam né? Nesta segunda-feira, (16), o que mais se viu foi o vídeo da fã que foi a casa de Virginia Fonseca e não foi recebida pela influenciadora.

A moça postou em sua conta na rede social que foi até a casa de Virginia tirar uma foto com ela junto com o pai e a prima da esposa de Zé Felipe, Manu, que a atendeu. “Minha filha é muito fã da Virginia. Até comentou em uma foto dela”, alegou o pai. “É que a gente não atende em casa, porque aqui ela tem a privacidade dela. Mas se ela estiver pelo condomínio, ela vê, atende! Só dentro de casa que não”, explicou Manu.

E claro que Virginia teve muitos apoiadores e realmente tem que ter. Afinal de contas, ela está na casa dela e se for ficar atendendo fãs, a moça não vive né? O influenciador Carlos comentou: “Só se colocar no lugar da pessoa, ninguém gosta nem de conhecido batendo na porta de casa sem avisar, imagina alguém que você nunca viu… Tá certa”. Já Tiago Dionisio, outro influenciador, já acendeu um alerta de um possível cancelamento da fã para Virginia: “O mais interessante é dizer que é super fã, mas faz um vídeo assim escondido abafando, achando que vai cancelar o famoso, e aí o tiro sai pela culatra”.

Mas lembrando que em Janeiro deste ano, uma fã mirim se revoltou com Virginia e Zé Felipe por não terem dado a atenção aos fãs que estava na porta do hotel que estavam. “Esse povo é um recalcado. Fala no Instagram que vai falar com a gente, chega aqui não fala com ninguém. Só o povo que trabalha com ela que fala com a gente. Só porque é rico, tem condição não pode falar com os outros?”, disse a criança. Será que Virgininha é antipática mesmo?

Fã mirim de Virgínia e Zé Felipe fica brava por não ter recebido a atenção que esperava do casal pic.twitter.com/nhWiAPBmj6 — Fofoquei (@FOFOQUEl) January 16, 2022