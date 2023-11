Fã? Namorado de Iza tieta a cantora em novo show

Yuri Lima foi flagrado tietando a cantora e gravando a sua performance no palco neste final de semana em São Paulo

Iza se apresentou em São Paulo e deixou os internautas boquiabertos com sua performance de tirar o fôlego. O que reparamos é que na coxia, Yuri Lima, seu namorado, ficava gravando ela e ficou impressionado com a disposição da musa com a energia do público acalorado para ver a cantora.

Há pouco tempo, Yuri se declarou para Iza. “Ainda vou te fazer ficar com essa carinha muitas vezes. Te amo e te quero”, afirmou ele.

O rapaz fez filmagens e fotos com o seu celular de Iza se apresentando para a multidão. O romance de Iza e Yuri Lima começou no início deste ano.