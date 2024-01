Fã foi expulso do “Ensaio da Anitta” em São Paulo após jogar um copo em Claudia Leitte

Que atitude deplorável, se não tem educação para respeitar o artista que está no palco junto com a patroa como convidado especial tem mesmo que ser mandado para fora da festa. Anitta deu a mão para Claudia Leitte e apoiou quando ela pediu para que os seguranças tirassem o fã que jogou um copo nela em sua apresentação no ‘Ensaio da Anitta’. Eu faria o mesmo!

“Eu tô no Ensaio de Anitta e eu estou em casa, na minha casa e na casa dela a gente não deixa rola putaria de jeito nenhum, segurança pode tirar”, diz Claudia Leitte em cima do palco.

Anitta ainda apoia: “Pode tirar, amor. Manda um segurança tirar daqui, por favor”.

“Está atrapalhando nossa vibe. Você é grande mas não é maior que a gente não, viu irmão?”, completa Claudia. Em seguida o público vaiou e mandou um “ih fora” em coro.