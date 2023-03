Fã de Leonardo abre processo depois de cancelamento de show

O cantor foi acionado pela Justiça do Rio Grande do Sul depois que uma fã iria pela primeira no show do seu ídolo

Gente, que história é essa? Leonardo está sendo processado por uma fã que pede uma indenização de 10 salários mínimos após o cancelamento de um show. O cantor disse que houve quebra de contrato por isso o evento não ocorreu. A fã juntou todas suas economias para ver o show do Leonardo. A indenização trata danos morais e materiais, porque seria o presente do dia das mães para ela e sua mãe, ela ainda acusa que o dinheiro não foi devolvido e pede uma indenização de dez salários mínimos, de acordo com Fabíola Reipert Por parte de Leonardo ele diz que houve quebra de contrato e que não tem responsabilidade pela organização, divulgação e venda de ingressos. Ou seja, ele não tem nada a ver com isso, porque ele não recebeu o cachê. A casa de shows também foi culpada no caso. Essa eu não perco por nada!