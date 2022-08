Ezra Miller é suspeito no desaparecimento de uma jovem e os seus três filhos

Mulher estava vivendo na fazenda do ator em Vermont, nos Estados Unidos

O fogo no parquinho está cada vez mais sério nesta coluna, porque o ator Ezra Miller, está sendo investigado, como peça chave no desaparecimento de uma jovem de 25 anos e seus três filhos. De acordo com as últimas informações, a mulher estaria morando na fazenda do ator em Vermont, nos Estados Unidos.

Os filhos da mulher tinham 5, 4 e 3 anos de idade e todos foram morar com Miller em abril deste mesmo ano. Os dois se conheceram e ficaram amigos em uma viagem ao Havaí. Em junho a mulher chegou a dizer que o ator propiciava um ambiente seguro e confortável para ela e as crianças.

Segundo a Rolling Stones, oficiais tentaram entregar uma ordem de atendimento emergencial do Ministério Público, exigindo a retirada das crianças do local e dos cuidados da mãe.

Ao ser procurado, o ator disse que as crianças e a mulher não estavam mais em sua residência. Logo, Ezra se tornou o principal alvo da investigação.