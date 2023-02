Explosão de fofura: Filha de Léo Santana entra na trend e dança Zona de Perigo 

Como já era esperado, a música foi a vencedora do troféu “Música do Carnaval 2023”.

Eu juro que não aguento tanta fofura! Na tarde desta quarta-feira (22), a musa Lore Improta levou os fãs à loucura e provou que o gingado é coisa de família.

Isso porque, enquanto gravava o seu marido, Leo Santana, recebendo o troféu “Música do Carnaval de 2023”, com a música Zona de Perigo, na TV, a filha do casal, a pequena Liz, aparece dançando, na maior animação, a música do papai.