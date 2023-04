Excluído e expulso: Mc Guimê desabafa após final do BBB 23

Cantor deixou recado para as três finalistas do reality antes de ser revelado o resultado da votação com a participação dos internautas

Vocês pensaram que Mc Guimê não ia ter nada para falar sobre a final do BBB 23? O cantor usou suas redes sociais e desejou sorte para as meninas que chegaram até a final do reality. Para quem não sabe, a passagem de Guimê foi marcada por expulsão envolvendo assédio. “Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei! Desejo boa sorte para as 3 finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que com certeza vou tirar muitos aprendizados”, escreveu. https://twitter.com/mcguime/status/1650966459831447556?s=20 O artista ainda agradece aos fãs que somaram e formaram uma grande família o apoiando em todos os passos.