Ex-vocalista do Raimundos se despede de Canisso: “Até logo”

Rodolfo, ex-vocalista, se despediu do baixista que faleceu na segunda (13)

A morte de Canisso, do Raimundos, levou muitas fofoqueiras ao estado de choque. Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda, não deixou de despedir- se do baixista ao saber da sua partida. Em um a publicação no Instagram ele escreveu na legenda: “Até logo, bro”, com diversos emojis de choro.

Hoje, o vocalista atua como pastor evangélico, mas entre 1987 e 2001, Rodolfo era vocalista do Raimundos.

A causa da morte ainda não foi publicada, mas o empresário do Raimundos, Denis Porto, confirmou a morte de Canisso e a filha do músico disse que o pai sofreu um acidente doméstico.