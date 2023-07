Ex-The Voice encontra sêmen em piscina de motel e processa o estabelecimento: “IMPERDOÁVEL”

A cantora e ex-participante do reality de música da Globo também afirma que o motel foi transfóbico ao ser notificado do ocorrido.

Afff gente, que nojo! Há cerca de uma semana, a cantora e ex-participante do programa The Voice, Aila Menezes, utilizou as suas redes sociais para expor uma situação completamente absurda e de falta de higiene que a mesma foi submetida ao contratar a suíte de um dos moteis mais renomados de Salvador, o Del Rey.

“Não poderia deixar de expor tamanha negligência com a higiene, os cuidados básicos de um motel, e principalmente um AT3NTAD0 CONTRA A SAÚDE, E A VIDA”, iniciou Aila.

A cantora, relata e prova com filmagens, que também foram publicadas em seu instagram, que na madrugada do dia 4 para o dia 5 de julho, ela encontrou fluidos de espermatozoides no decorrer da piscina do quarto que ela havia contratado, ressaltando os diversos problemas de saúde que ela e a pessoa que lhe acompanhava poderiam ter contraído, devido a falta de responsabilidade do estabelecimento.

“Sou imunossuprimida, e tenho vários problemas autoimunes! Eu e a outra pessoa poderíamos ter nos contaminado gravemente com o S3men! IST’S, fungos, infecções, doenças e vírus, não são uma ilusão. São coisas REAIS, que um descuido como esse do @moteldelreysalvador PODERIA ter acometido a minha vida, e a da outra pessoa!”, continuou.

Logo em seguida, a ex-The Voice, que se declara panssexual e que estava acompanhada de uma pessoa que possui uma vagina como órgão genital, revela que ao noticiar o motel do que havia encontrado, ela e a pessoa que lhe acompanhava foram vítimas de transfobia.

“E pra piorar a situação, precisei praticamente provar que a pessoa que estava comigo tinha vag1na! O nome disso é TRANSF0B1A!!”, afirmou a cantora.

Por fim, Aila afirma que jamais se calaria diante de uma situação dessa e garante que irá processar o motel pelo erro imperdoável que eles cometeram.

“Não silêncio, não compactuo, e nenhum dinheiro vai me calar! O meu compromisso como cidadã, é ajudar a construir a sociedade que eu quero viver!… O descuido de ter s3men na piscina poderia ter sido fat4l!… Sigo agora cuidando do meu psicológico, tomando as medicações necessárias para me proteger, dando toda assistência a outra pessoa envolvida, e com o processo judicial ATIVO! Um absurdo IMPERDOÁVEL”, finalizou.