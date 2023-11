Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro manda indireta pra Janja

Genteee, acabei de receber um vídeo de uma amiga minha que mora próximo do RioCentro da ex- primeira dama Michelle Bolsonaro, parece que está rolando um evento do partido dela aqui na cidade e como presidente do PL Mulher, Michelle disparou inúmeras indiretas contra a atual primeira dama Rosangela Lula da Silva, a Janja sobre a sessão de fotos em cima de móveis do Palácio da Alvorada

Fora as Indiretas, a ex-primeira dama fez questão de destacar que sempre fez de tudo pelo povo durante os anos da gestão de Jair Bolsonaro. Ela disse isso em evento que ocorre agora no Anfiteatro do Riocentro, na Zona Oeste da capital fluminense.