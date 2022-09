Ex-presidente, Dilma Rousseff, apoia candidatura a deputado federal, de humorista que a imitava

Dilma grava vídeo em apoio a Gustavo Mendes.

O comediante e candidato a deputado federal de Minas Gerais, Gustavo Mendes (PT), publicou em suas redes sociais um vídeo no qual o humorista recebe apoio a sua candidatura de ninguém menos que da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A petista se diz muito feliz com a candidatura do rapaz e acredita que, se eleito, ele será um bom parlamentar. “Fiquei muito feliz quando soube da sua disposição para entrar na política, agora não mais com um personagem, mas como candidato a deputado federal pelo PT de Minas Gerais. Tenho certeza de que será um bom parlamentar”.

Vale lembrar que, o humorista ganhou grande reconhecimento na mídia após começar a fazer imitações da ex-presidente.

Assista abaixo o vídeo que a ex-presidente gravou para Gustavo Mendes: