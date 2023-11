Ex-Power Couple, Luana Andrade, morre após complicações de uma lipo

Ao que tudo indica, a dançarina do Domingo Legal teve uma embolia pulmonar decorrente do procedimento estético no joelho.

Minha gente, eu estou em choque! Infelizmente, nesta terça-feira (07), a influenciadora, bailarina e ex-Power Couple, Luana Andrade nos deixou, após enfrentar algumas complicações em um procedimento estético. A famosa, que participou da sexta edição do programa de casais Power Couple Brasil e que atualmente trabalhava como bailarina no programa Domingo Legal, SBT, havia realizado uma lipoaspiração, o que supostamente causou uma embolia pulmonar a levando a óbito. Nas redes sociais, diversos amigos e fãs de Luana comentaram sobre o triste ocorrido, como a influenciadora branda paixão e o surfista Gabriel Medina . “Gente, pelo amor de Deus! Por que? A Lu linda, tão jovem, no auge da sua carreira e da sua juventude. Uma menina boa, doce, pura, que não fazia mal a ninguém. Eu me recuso a acreditar, porque meu Deus. Te amo amiga, que você descanse no colo do altíssimo”, lamentou Brenda. “Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos ‘simples’. O mundo tá surreal, gente…”, desabafou Gabriel Medina. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE