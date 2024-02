Ex-Piloto de Fórmula 1 morre após engasgar com almoço de Natal

Wilson Fittipaldi estava internado em São Paulo desde o mês de Dezembro do ano passado.

Gentee, eu estou pasma! Infelizmente, nesta sexta-feira (23), o ex-piloto de Formula1 Wilson Fittipaldi, que estava internado no Hospital Prevent Senior, na Zona Sul de São Paulo, desde dezembro do ano passado, nos deixou.

O ex-piloto, que chegou a deixar a UTI e a ser extubado, na ocasião que foi levado para o hospital, havia engasgado com um pedaço de carne, o que acabou ocasionando uma parada cardíaca.

Através de uma nota, a Confederação Brasileira de Automobilismo lamentou a morte do ex-piloto, que fez história no esporte.

“É com imensa dor que a Confederação Brasileira de Automobilismo registra o falecimento de Wilson Fittipaldi Jr., nesta sexta-feira, 23, na cidade de São Paulo, após 60 dias de internação. Aos 80 anos, Wilsinho se foi de forma serena e envolto por todo o amor que fez por merecer ao longo de sua vida. A CBA rende homenagens não apenas ao ex-piloto Wilson Fittipaldi Jr., mas a este legítimo patrimônio do Automobilismo Brasileiro. Reuniu talento, visão de futuro e ousadia para levar o nome do Brasil a um patamar jamais imaginado. Num projeto que, certamente, estava à frente do seu tempo, capitaneou o surgimento da primeira equipe brasileira de Fórmula 1”, notificou a Confederação Brasileira de Automobilismo.