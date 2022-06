”Eu queria aparecer mais que a Xuxa, Marlene deveria investir mais em mim”, diz ex-paquito

Xand Canhoni, confessou para a revista Quem que dançava e cantava mais que Meneghel

Uma hora dessa? Afe, eu rio de uma coisa dessas. O ex-paquito, Xand Canhoni, ressurgiu das cinzas para reviver o passado e confessar para a revista ‘Quem’ que queria ser mais que a Xuxa. O galã contou que chegou a disputar holofotes com a loira na apresentação de ‘Xou da Xuxa’ na década de 80, vê se pode.

“Eu queria aparecer mais que a Xuxa. Eu achava que a Marlene Mattos devia investir mais tempo em mim, porque eu dançava e cantava mais do que ela [Xuxa]. Eu cantava ao vivo, porque ela não cantava nada. Aí, me faziam usar playback no palco e isso para quem é músico é o fim. O Michael Sullivan queria me transformar no maior showman do país e eu segui carreira solo”, declarou em entrevista para Quem.

Hoje, o missionário no Níger, na África Ocidental, relembra do passado e de sua carreira. “Tinha 17 anos e pintou o convite para trabalhar com a Xuxa. Falei: ‘trabalhar com criança?’. Mas falaram que era para cantar e eu pensei na minha carreira solo. Fui escolhido por Michael Sullivan e Paulo Massadas. Fiz dois filmes: ‘Lua de Cristal’ e ‘Sonho de Verão’. Em 1992, saí para a carreira solo e, em 1994, já estava fazendo uma temporada de shows fora do país”, contou.

Como é aquela música mesmo? Superaaaa!