Ex-Paquita, Andrea Veiga, fala sobre diagnóstico de dengue: “Pior doença”

O surto de dengue está sendo um assunto alarmante para a saúde de todos os brasileiros. Andrea Veiga usou suas redes sociais para contar detalhes sobre o seu estado de saúde após o diagnóstico da doença, ressaltando que iria seguir seu tratamento em casa.

“Oi gente, passando por aqui pra tranquilizar a todos. Depois que passei pelo inferno na Terra, agora me encontro em casa me recuperando da pior doença que tive na vida: dengue!”, iniciou Andrea na legenda da publicação. Em seguida, ela aproveitou o momento para agradecer todo apoio e carinho que tem recebido durante a fase delicada.

“Obrigada a todas as mensagens de carinho e preocupação. Assim que me sentir mais bem disposta, volto com meu humor diário. Um beijo enorme e cuidem-se!”, concluiu. Nos comentários, diversos amigos e seguidores da ex-paquita desejaram uma boa recuperação.