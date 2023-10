Ex- namorada de Manoel Gomes desabafa: “Eu não estou saindo de casa, eu não tô dormindo, eu não vivi o luto da minha filha, eu estou trancada em casa”

Meus amores, no meio desta semana, a ex-namorada do cantor Manoel Gomes deu uma entrevista à jornalista Antonia Fontenelle onde desabafou sobre os ataques que vem sofrendo desde que se pronunciou a respeito de toda a polêmica envolvendo Manoel Gomes.

“Deixa eu confessar uma coisa, o tanto de advogados que já me procurou, ‘Vitória, você tem que entrar com processo, por isso e por aquilo’, eu não vou fazer isso, porque isso não é o meu foco”, iniciou a cantora, que, logo em seguida, desabafou:

“Ontem eu estava falando com o meu assessor, ‘Que arrependimento de eu ter vindo falar de mim, porque olha, eu não estou saindo de casa, eu não tô dormindo, eu não vivi o luto da minha filha, eu estou trancada em casa, porque as pessoas julgam, as pessoas estão me atacando”, revelou Vitória, em meio aos prantos.

“Eu não quero fama gente, eu sou cantora, não preciso disso. Em nenhum momento eu fui nas emissoras atacar a outra moça, ela tem a história dela e eu tenho a minha. Que arrependimento, não era pra eu estar aqui”, finalizou Vitoria.