Ex-mulher de Sidney Sampaio revela o que provavelmente causou o seu acidente: “Tomou medicação para dormir sem orientação médica”

A psicóloga, que é mãe do filho do ator, garantiu que, apesar do ocorrido, Sidney Sampaio está bem e devidamente medicado.

Amores, na tarde de ontem (04), contei para vocês sobre o terrível acidente que aconteceu com o ator Sidney Sampaio, que despencou do quinto andar de um hotel, em São Paulo, e após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde segue em observação.

Após o ocorrido, através das suas redes sociais, a ex-mulher e mãe do filho do ator, a psicóloga Juliana Gama, revelou que, o que provavelmente causou o acidente de ontem, foi o uso indevido de medicamentos para dormir.

“Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje [ontem]”, explicou a psicóloga.

Logo em seguida, Juliana agradece a todo o carinho que os fãs de Sidney tem enviado para eles e garante que, apesar do ocorrido, ele está bem e está sendo devidamente medicado.

“Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação”, acrescentou a ex-mulher do ator

Por fim, ela enaltece o grande homem que Sidney é e afirma que sempre estará com ele. “Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado com seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente”.