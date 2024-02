Ex-mulher de jornalista da Globo, Marcelo Courrege, abre o jogo sobre separação: “Livramento”

Vish! A Globo esquentou com a fofoca que correu solta nos bastidores de carnaval. Renata Heilborn acusou seu ex-marido de traição com uma de suas melhores amigas, Carol Barcellos. Marcelo e Carol assumiram o relacionamento nas redes sociais na segunda (12) e Heilborn soltou o verbo em suas redes.

“Essa é a primeira e última vez que vou me pronunciar sobre as notícias que estão saindo nas mídias (e, infelizmente, com muitas informações falsas). Estamos no meio do carnaval, e eu estou me divertindo… Curtindo, aproveitando para ser feliz. Aliás, façam o mesmo! Só aceito encontrar vocês na rua cheios de purpurina [risos]. Mas vamos lá: Fui casada durante 10 anos – no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento”, disse ela.

E completou: “Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga – daquelas confidentes e que eu convivia diariamente. Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’”.

Então, ela contou como foi lidar com a separação. “Eu demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”, declarou.

Por fim, ela contou que se recuperou e está bem. “Para terminar, vamos lá: Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘Foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço. Eu estou mais leve, mais feliz, e tenho muita sorte. Porque eu tenho uma família incrível e amigos maravilhosos que me deixaram de pé. Que estão comigo em absolutamente todos os momentos. Seguraram minha barra, minha onda, e estão me fazendo viver os melhores momentos da minha vida. Está melhor seguir assim. Fim da fofoca, fim da polêmica. Agora vamos em frente porque ainda tem carnaval para acontecer e coisa muito melhor para fazer”, contou.