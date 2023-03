Ex- mulher de Daniel Alves vai até a prisão visitá-lo e afirma: “Ele é inocente”

Dinorah afirma que as acusações do atleta estão afetando a vida de seus filhos com o mesmo.

Ok gente, eu entendo que até que o processo seja encerrado, o lateral brasileiro pode ser inocentado, porém analisando tudo o que vem acontecendo desde o momento que foi acusado, acho extremamente difícil que o jogador consiga isso, já que nem mesmo eu seus depoimentos ele consegue manter a mesma versão dos fatos.

Porém, o que mais me chateia é a falta de empatia de algumas mulheres com a possível vítima do atleta. Digo isso pois, mesmo sendo acusado de agredir e estuprar uma mulher, o lateral recebeu a visita de sua ex-mulher, Dinorah Santana, que em entrevista ao jornal “El Periodico” declarou apoio ao ex e afirmou que o mesmo é inocente.

“Não perguntei a ele sobre as versões porque sabemos que ele é inocente. Não há perguntas a respeito disso. Tanto seus filhos quanto eu acreditamos em sua inocência”, afirmou a ex do jogador.

Logo em seguida, a mesma conta que seus dois filhos Daniel, Daniel Junior e Vitória, estão sofrendo e sendo prejudicados devido às acusações que o pai está sofrendo.

“Acreditamos nele e cremos em sua inocência (…). É complicada a situação para eles. Também é preciso levar em conta que Dani tem família e filhos e muitas vezes nem tudo que se fala é verdade, e isso pesa muito na vida das crianças. E eu sou mãe, e quando seus filhos sofrem, uma mãe sofre também”, declarou Dinorah.