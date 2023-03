Ex-MTV foi parar em reabilitação por vício em drogas

Bento Ribeiro desabafou sobre o vício passado no podcast Nem-Yur, comandado ao lado de Yuri Moraes

A antiga MTV Brasil já teve peças ilustres passando pela cena e ganhando o cenário da comunicação brasileira. Bento Ribeiro foi um deles. Em entrevista recente ao podcast que comanda ao lado do seu amigo Yuri Moraes, Ben-Yur, ele revelou detalhes sobre o seu vício com as drogas e ainda disse que precisou passar por uma reabilitação.

“Tinha muita coisa na minha vida que eu não estava conseguindo lidar. […] Entrei em parafuso e meio que não consegui trabalhar direito. […] Minha cabeça estava quebrada por um tempo, muitas coisas pessoais, drogas, merda que e eu fazia… Um monte de comportamento. Estava meio perdido”, disse ele.

Bento ainda diz que foi para a clínica para se limpar dos vícios. “Foi um conjunto de coisas na minha vida, de merdas, que aí eu meio que não consegui lidar. Quando você fica desconectado da realidade”, declarou.