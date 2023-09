Ex-marido de Preta Gil termina relacionamento com ex-amante: “Estou solteiro”

Até pouco tempo, o personal trainer estava se relacionando com a ex-estilista da cantora Ingrid Lima, com quem ele traiu Preta.

Já dizia a minha querida avó, “mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. Após ter o seu caso com a estilista Ingrid Lima exposto, o que ocasionou o fim do seu casamento com a maravilhosíssima cantora Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy, revelou durante uma live em seu perfil no OnlyFans que não está mais se relacionando com a ex-amante.

De acordo com o jornal Extra, na live, que foi realizada na última sexta-feira (08), Rodrigo afirmou com todas as letras que está solteiro e não garante que não está nem pensando em mudar isso.

“Estou solteiro. Tô aí, quietinho na minha. Estou vivendo a minha vida aí, do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real”, revelou.

Ainda durante a sua transmissão ao vivo, o personal falou sobre a sua polêmica e recatada participação na plataforma, que de modo geral é utilizado para a comercialização de conteúdos +18. Isso porque, desde junho, quando abriu o seu perfil na plataforma, Rodrigo não compartilhou nenhum nudo com os seus assinantes que pagam R$49,00 mensais.

“Sinto frustrá-los. Mas para botar nudes aqui é outro caminho. Não sou desse bagulho. Pode ter umas coisinhas mais para frente, mas o nudes mesmo, não vai ter”, afirmou.