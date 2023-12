Ex-marido de Naiara Azevedo nega acusações: “Eu não entendi a denúncia e essa narrativa”

A cantora contou detalhes sobre a acusação que fez contra o marido em entrevista ao Fantástico e não deixou de falar sobre o história de violência que sofria

Naiara Azevedo colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre seu relacionamento abusivo e violento. Acontece que seu ex-marido, Rafael Cabral, teve direito de resposta e não deixou de negar tudo que a artista contou ao Fantástico. Ele ainda se diz surpreso com tudo e que a história não tem procedência.

“Eu não entendi a denúncia e essa narrativa. Estou surpreso com tudo isso. Estou decepcionado com o ocorrido”, disse ele, e completou: “Nego tudo porque isso não tem procedência. Cometi erros no meu casamento como traições, fui errado nesse ponto, e pedi perdão para ela”.

Rafael ainda completa que sua equipe jurídica entrará em contato com a cantora: “Eu passo 100% de tudo isso, eu não tenho interesse. Eu desconheço a agressão. Eu fui pegar o celular da mão dela porque ela estava filmando e eu não entendi o motivo daquilo”.