Ex-marido de Marina Ruy Barbosa rasga elogios para namorada: “A mais linda”

Alexandre Negrão se declarou para Elisa Zarzur e assumiu o namoro no mês passado

Por que choras, Marina? A modelo Elisa Zarzur deve estar feliz da vida com um dos partidos mais disputados, o ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão. Os dois apareceram em uma postagem no Instagram e o namoro, que foi assumido no mês passado, veio à tona com elogios.

Negrão não deixou de elogiar Elisa: “A mais linda”, escreveu o empresário, que não menos importante, acaba de entrar para a lista da Forbes, como um dos homens mais ricos do país.

Na publicação, Zarzur aparece com um lindo vestido de babados e pedrarias, arrematando o look com um colar de matar. Afe, linda demais!

Ainda há um kikiki rolando solto de que ela poderia ser o motivo do fim do casamento entre a atriz, Martina, e o empresário. Será?